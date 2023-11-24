В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось восстановить 144,5 км автотрасс Владимирской области.

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось восстановить 144,5 км автотрасс Владимирской области. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила регионального правительства.Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков, при реализации нацпроекта первостепенное внимание уделялось повышению безопасности дорожного движения. Так, во Владимирской городской агломерации сегодня идёт внедрение интеллектуальной транспортной системы. «Такая система позволит правильно перераспределять транспортные потоки, снизить транспортную напряжённость на оживлённых трассах и перекрёстках, тем самым создать более комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения», – подчеркнул чиновник.Всего же в текущем году на осуществление дорожной деятельности в 33-м регионе было направлено 10,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней. На настоящий момент освоено 86% средств.