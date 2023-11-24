Суд признал 44-летнего жителя Александрова виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал 44-летнего жителя Александрова виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина был лишён прав за пьяную езду, однако выводов не сделал и снова сел за руль в нетрезвом виде. 14 августа 2023 года его машину остановили сотрудники ГИБДД и пригласили водителя пройти тест. «При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимую норму в 3 раза», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Мужчину приговорили к обязательным работам на 240 часов и на 2 года лишили водительских прав. Его иномарку «Мазда СХ-7» забрали в пользу государства.