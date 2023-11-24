Звезды, часы, ракеты и ватные Деды Морозы. Посмотреть на советские игрушки, многим из которых уже больше 70 лет, можно будет в Музее хрусталя им. Мальцовых. В СССР даже новогодние игрушки

Звезды, часы, ракеты и ватные Деды Морозы. Посмотреть на советские игрушки, многим из которых уже больше 70 лет, можно будет в Музее хрусталя им. Мальцовых. В СССР даже новогодние игрушки отражали исторические периоды, а также служили оружием пропаганды. Достижения Советского союза были почти на каждой елке. Спортсмены, пионеры и космонавт на прищепке сейчас напоминают больше