О преступлении мы рассказывали и раньше, но теперь всплыли удивительные подробности. Начнем с того, что выяснилось – на том же балконе ранее уже обнаруживали труп (спойлер – в этом

О преступлении мы рассказывали и раньше, но теперь всплыли удивительные подробности. Начнем с того, что выяснилось – на том же балконе ранее уже обнаруживали труп (спойлер – в этом фигурант не виноват). Преступление произошло 29 мая этого года в одной из квартир на улице Восточной. Двое мужчин распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. Хозяин