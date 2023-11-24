Международные соревнования «Murom Classic 2023» состоятся на базе крытого тренировочного катка «Кристалл» с 29 ноября по 4 декабря, сообщили в правительстве области. О составе участников и программе

Международные соревнования «Murom Classic 2023» состоятся на базе крытого тренировочного катка «Кристалл» с 29 ноября по 4 декабря, сообщили в правительстве области. О составе участников и программе соревнований обещали рассказать чуть позже. Напомним, команда от Владимирской области в прошлом году на этом турнире завоевала 3 место. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/vladimir_33_region