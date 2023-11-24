В поселке Садовый Суздальского района в тестовом режиме запустили современные...

В поселке Садовый Суздальского района в тестовом режиме запустили современные очистныеПуско-наладочные работы начались на новой станции очистки канализационных отходов в поселке Садовый Суздальского района. Очищенная вода, которая по итогу сбрасывается в местный небольшой ручей, а затем - в Рпень, наконец будет соответствовать экологическим нормам, уверяют специалисты. На объекте побывала Кристина Иванова.- Вот такое безобразие 68 года выпуска...Вода слева - очищенные канализационные стоки. Хотя чистыми их можно назвать только в сравнении с подвозимыми отходами. Мутная жидкость - итог работы изношенной станции в поселке Садовый. В этом году ей 55. И вскоре объект, наконец, полностью прекратит работу. На вахту заступает современная станция биологической очистки.- Стоки на очистку поступают в грабельные решетки, мусор выкидывается, и чистые стоки без мусора поступают уже в биореактор.Следующий этап - глубокая чистка. В эрлифте - это такой струйный насос - происходит дополнительное отсеивание влажных осадков. На выходе - прозрачная вода. Но и это еще не все.Евгений Гардер, технолог, сервисный инженер:- Сточные воды очищенные попадают на блок ультрафиолета, обеззараживаются, после этого сливаются в колодец и уходят в речку.Надежно и экологично. Проектирование новой станции очистки канализационных стоков началось еще в 19 году. Проект оценили в 123 миллиона. Несмотря на внушительную сумму, желающих не нашлось. Торги проходили трижды. В итоге, в прошлом году контракт подписали с саратовской компанией. Средства - областная целевая субсидия.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:- Очистные сооружения аналогичные - есть проект в Новоалександрово. Там тоже 72 года очистные сооружения. Поселок Сокол - там тоже очистные сооружения, канализация. Очистные сооружения по воде. Село Весь модернизация и строительство водозабора. Ну, пока, к сожалению, ресурсов финансовых не хватает.Такие проекты нередко требуют поддержки федеральной. Наша область, отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, делает все возможное, чтобы ее получить. Вместе с коллегой Алексеем Говыриным она посетила наш регион, чтобы увидеть, как во Владимирской области реализуется программа по модернизации инфраструктуры. Так, например, в Александровском районе за счет федеральных бюджетных кредитов в этом году построены 11 новых блочно-модульных котельных.Светлана Разворотнева, депутат Госдумы РФ:- Владимирская область, мне кажется, сейчас очень эффективно использует федеральную поддержку. Действительно, у нас сейчас целый ряд программ, которые позволяют получить деньги из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры - вот Владимирская область их использует все.Алексей Говырин, депутат Госдумы РФ от Владимирской области:- В целом, за счет средств федерального бюджета в этом году получается, около 11 миллиардов будет вложено в масштабную модернизацию. Ну, такого масштабного ремонта и реконструкции во всем регионе не было никогда.Станция биологической очистки в поселке Садовый заработает в полную силу уже через неделю. Общий объем переработки - 500 кубометров. Реконструкция, говорят специалисты, позволит подключить новых потребителей к центральной системе водоотведения.Кристина Иванова, Андрей Беляков, "Вести - Владимир".