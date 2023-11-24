Депутаты горсовета уже утвердили проект поправок в Устав.

В Собинке собираются отменить прямые выборы мэра. Депутаты горсовета уже утвердили проект поправок в Устав. Всенародное избрание главы города обсуждается в Собинке после отставки предыдущей главы Елены Карповой.На данный момент в городском совете находятся 16 депутатов, но 15 из них – из «Единой России». Публичные слушания на тему отмены прямых выборов пройдут 19 декабря в 13:00 в горадминистрации.Напомним, это не первый раз, когда в Собинке пытаются внести изменения в Устав, первую попытку депутаты предприняли четыре года назад. А два года назад в Гусь-Хрустальном всё же получилось убрать народные выборы. На данный момент, кроме Собинки, права горожан на этот счёт остались в Муроме.После информации о намерениях властей местный активист Александр Гурьев пошёл с иском в облсуд. Его цель – признание решение городского совета незаконным.