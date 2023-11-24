В храме Суздальского района в честь дня рождения полководца Александра Суворова прошел...

В храме Суздальского района в честь дня рождения полководца Александра Суворова прошел торжественный молебенСегодня - день рождения Александра Васильевича Суворова - великого полководца, который не проиграл ни одного сражения. Торжества прошли в родовом имении генералиссимуса - в селе Кистыш Суздальского района. Слово Александру Сыпченко.В возрождаемом храме Василия Великого люди молитвенно благодарят великого русского полководца Александра Васильевича Суворова за мир и великий подвиг во имя своей страны, народа и православной веры. Генералиссимуса, не знавшего поражений, выпускники Суворовского военного училища почитают как наставника, говорит депутат владимирского Горсовета и суворовец Владимир Лялин.Владимир Лялин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Полководец и великий лидер, за которым шли люди и конечно это очень большая работа, к которой сейчас все суворовцы и кадеты стремятся.Этот храм Александр Суворов задумал и построил в память об отце. Здесь даже сохранились фрески 18 века. Иконы и убранство жертвовали всем миром. Кистыш - одна из главных "суворовских точек" на карте региона. Сейчас здесь создается и его музей. Кадетское братство окажет всю необходимую помощь, уверяет зампредседателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Для него имя Александра Васильевича неразрывно связано с историей России.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Для меня, как для выпускника Суворовского военного училища, конечно, имя Суворова особое значение имеет. Это особая страница в жизни каждого кто поступает в Суворовское военное училище. Знание его военных походов, его наука побеждать, его наставление войнам, которые актуальны по сегодняшний день.Историки отмечают, что Суворов был человеком многогранным и разносторонним, умеющим любить и сострадать, но при этом твердым и храбрым. Эти черты и сделали его величайшим русским полководцем.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"