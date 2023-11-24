Беспилотник упал во Владимирской области. Снимки выложили в телеграм-канале «Архангел спецназа Z» сегодня, 24 ноября. Насколько известно, БПЛА упал в безлюдном месте. На фото сломанный дрон

Беспилотник упал во Владимирской области. Снимки выложили в телеграм-канале «Архангел спецназа Z» сегодня, 24 ноября. Насколько известно, БПЛА упал в безлюдном месте. На фото сломанный дрон лежит в снегу среди зарослей. В октябре губернатор делал заявление, что обстановка в регионе стабильная и спокойная. Александр Авдеев уже подтвердил падение беспилотника. Это первый случай, когда в информационном пространстве