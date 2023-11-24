Беспилотник упал во Владимирской области. Снимки выложили в телеграм-канале «Архангел спецназа Z» сегодня, 24 ноября. На фото сломанный дрон лежит в снегу среди зарослей. Это первая атака

Беспилотник упал во Владимирской области. Снимки выложили в телеграм-канале «Архангел спецназа Z» сегодня, 24 ноября. На фото сломанный дрон лежит в снегу среди зарослей. Это первая атака БПЛА на Владимирскую область. В октябре губернатор делал заявление, что обстановка в регионе стабильная и спокойная. Александр Авдеев уже подтвердил падение беспилотника. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Позавчера в