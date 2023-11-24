Это связано с работами по врезке вновь построенного подземного газопровода низкого давления в существующий подземный газопровод, сообщили в мэрии. Газ отключат 28 ноября с десяти утра до

Это связано с работами по врезке вновь построенного подземного газопровода низкого давления в существующий подземный газопровод, сообщили в мэрии. Газ отключат 28 ноября с десяти утра до двух часов дня на улице Славной в доме №6 и на улице Родионовка в доме №4. Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям извинения за доставленные неудобства. Прокомментируйте