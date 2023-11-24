Перед судом предстанет 46-летний житель региональной столицы.

Перед судом предстанет 46-летний житель региональной столицы. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданин разбил иномарку бывшей любимой женщины. Пара вместе прожила более 10 лет, но решила расстаться. Мужчина захотел восстановить отношения, пришёл к даме в гости, однако двери никто не открыл. В доме горел свет, и подозреваемого обуяла ревность. Он расколотил лобовое стекло автомобиля «Хёндай Солярис», оторвал зеркала и разрезал покрышки.Отмечается, что владимирец признал свою вину и возместил потерпевшей причинённый ущерб. Мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.