Владимирцам рассказали, как и где лучше провести выходные. О культурных и спортивных событиях,...

Владимирцам рассказали, как и где лучше провести выходные.О культурных и спортивных событиях, которые ждут владимирцев уже сегодня и в грядущие выходные.Во Владимирской областной филармонии пройдёт концерт, посвящённый Дню матери. Сегодня там состоится награждение участников регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". Среди 56-ти семей - 21 победитель. Но с пустыми руками не уйдёт никто - всем участникам вручАт подарки и благодарственные письма. Начало в 11 часов."Марафон семейных династий" финиширует во Владимире. Сегодня последний этап областной акции пройдёт в Центре культуры и искусства на Соборной. В марафоне участвовали представители династий в сферах искусства и культуры, образования, медицины, спорта, и других. Награды уже получили больше 70-ти семей. На заключительном мероприятии поздравят ещё девять.(В Муроме сегодня стартуют областные соревнования по боксу "На призы Заслуженного тренера России Николая Маслина". Советский и российский тренер-преподаватель - наш земляк, родился в селе Панфилово Владимирской области. На турнир его имени приедут около ста участников, в том числе из соседних областей. Соревнуются юноши. Боксировать они будут три дня. Начало в 16 часов.Завтра в областном центре пройдёт первый образовательный форум "ПроМолодёжь". Это образовательная площадка, в которую включенО несколько блоков. Среди них культурные и альтернативные. Начало в 10 утра в актовом зале школы номер 46.А в воскресенье владимирцев ждут на Чемпионате города по шахматам среди мужчин и женщин. Принять участие могут все желающие - без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Поединки на логику и смекалку начнутся в 14:30 в городском шахматном клубе.