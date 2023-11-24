Служба занятости населения Владимирской области отлично выступила сразу в двух номинациях Всероссийского конкурса профмастерства.

Служба занятости населения Владимирской области отлично выступила сразу в двух номинациях Всероссийского конкурса профмастерства. Об этом сообщила регионального правительства.Федеральное мероприятие, организованное Министерством труда и соцзащиты РФ, проходило второй раз. Участие в конкурсе приняли 40 регионов страны, однако серьёзная конкуренция не помешала нашим землякам одержать победу.Лучшим центром занятости 1 уровня стал Муромский филиал ЦЗН, а в номинации «Лучший проект Центра занятости» 33-й регион занял почётное третье место.Подобный результат – очередное подтверждение профессионализма работников ЦЗН. Как отметил министр труда и занятости населения области Андрей Григорьев, с начала 2023 года услугами ведомства воспользовались почти 15 тыс. жителей.