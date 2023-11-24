Владимирские парламентарии одобрили федеральный законопроект, который предлагает ограничить употребление иностранных слов в общественном пространстве.

Владимирские парламентарии одобрили федеральный законопроект, который предлагает ограничить употребление иностранных слов в общественном пространстве. Об этом сообщила Законодательного Собрания 33-го региона.Подчёркивается, что данная инициатива депутатов Госдумы направлена на усиление объединяющей роли русского языка. Так, в случае принятия закона проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу. А иностранные слова, имеющие отечественные аналоги, попадут под запрет наряду с нецензурной бранью.Особо бдительно за сохранением чистоты русского языка предлагается следить в системе образования, сферах торговли, рекламы и в СМИ.