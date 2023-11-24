Владимирские молодогвардейцы отпраздновали 18-летие своей организации. В торжественной встрече...

Владимирские молодогвардейцы отпраздновали 18-летие своей организации.В торжественной встрече приняли участие член Президиума регионального политсовета Единой России, глава Владимира Дмитрий Наумов, депутаты ЗакСобрания Александр Цыганский и Алексей Метелкин.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- 16 ноября 2005 года вместе с Андреем Анатольевичем Турчаком в Воронеже на авиационном заводе мы провели первый съезд «Молодой Гвардии Единой России». Это было стартом той эффективной работы, которая длилась на протяжении всех этих 18 лет. Это тысячи ребят, десятки тысяч мероприятий и все это МГЕР. Через школу Молодой Гвардии прошли многие. Сегодня, кто-то из них в политике, кто-то в социальной сфере, кто-то в бизнесе. Поэтому «Молодая Гвардия Единой России» была, есть и будет самой масштабной, самой эффективной и самой многочисленной молодежной общественной организацией!Самым активным волонтерам Молодой Гвардии вручили благодарности. Руководитель Владимирского регионального отделения «МГЕР» Павел Кутузов поблагодарил ребят за вклад в общее дело. Он отметил, что молодогвардейцы всегда в числе первых приходят людям на помощь. Это было при пандемии КОВИД-19, это происходит и сейчас, во время специальной военной операции. Активисты участвуют в формировании и отправке грузов на фронт, помогают населению новых регионов России, как добровольцы.Анастасия Шашкова, волонтер:- Я по жизни волонтер. Очень активно работала в период пандемии, получила медаль от Владимира Владимировича Путина за доставку лекарств людям. Я являюсь заведующей двух домов культуры в Ковровском районе. И собрала всю активную молодежь, в одном клубе поставила каркас, в другом. И начали плести маскировочные сети. Передавали их родителям, отправляли с кем-то на СВО. Потом уже начали изготавливать так называемые «сухие души». Потому что лето – жара. Начали узнавать потребности и изготавливать быстрые супы, которые в кипятке завариваются, чаи витаминные, сухарики. Сейчас спросом пользуются печки, потому что наступили холода. Стали их изготавливать совсем недавно.Павел Кутузов, руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»:- Молодая Гвардия это самая масштабная молодежная общественная организация в России. Наши ребята всегда готовы прийти на помощь. Это было и во время пандемии, и сейчас во время СВО! Наши волонтеры постоянно помогают на освобожденных территориях. Мы собираем гуманитарную помощь. Мы постоянно работаем и трудимся для того, чтобы людям было легче жить. Эта работа будет усилена и наши ребята всегда будут в том месте, где они действительно нужны! Поздравляю всех с 18-летием МГЕР!