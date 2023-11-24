Владимирский филиал Т Плюс заменил порядка 9 километров изоляции тепловых сетей на улицах...

Владимирский филиал "Т Плюс" заменил порядка 9 километров изоляции тепловых сетей на улицах Владимира.Почему так важно зимой потеплее "укутать" трубопровод? Подробнее в нашем материале.Замена старого покрытия проводится ежегодно. Это позволяет защитить трубопровод от агрессивного влияния внешней среды, но, что еще важнее, помогает снизить тепловые потери.Михаил Легоньков, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирских тепловых сетей:- На крупных диаметрах мы устанавливаем еще так называемые бандажи, которые предотвращают возможность разрушение этой изоляции неустановленными лицами то есть это защитные кольца, специальная арматура, которая наносится сверху на изоляционный слой.В осенне-зимнее время года к теплотрассе лучше не приближаться. А ходить по трубам - вообще запрещено. Кроме того, что это крайне травмоопасно, это нарушает целостность изоляции.Михаил Легоньков, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирских тепловых сетей:- Необходимо помнить, что трубопроводы тепловых сетей они являются производственными объектами все таки повышенной опасности, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности в том числе - не ходить по трубопроводам и соблюдать охранную зону тепловой сети то есть не размещать такие объекты инфраструктуры как: детские площадки парковочные места на расстояние не ближе чем 3 метра от края изоляции трубопроводов.Если правильно ухаживать за трубой, то она прослужит до десяти лет. Владимирский филиал "Т Плюс" просит жителей внимательнее относиться к сохранности наружных тепловых сетей. От этого зависит, насколько комфортно будет домаФедор Лалакин Андрей СинягинВести Владимир