Во Владимире бешеный котенок покусал приютившую его семью. В ноябре в мкр.Юрьевец семья подобрала...

Во Владимире бешеный котенок покусал приютившую его семью.В ноябре в мкр.Юрьевец семья подобрала на улице бездомного котёнка. Обследование животного в ветклинике не проводилось. Найденыш покусал супругов и вскоре умер.При обследовании в головном мозге котёнка был выявлен вирус бешенства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.В итоге, сейчас сердобольные граждане проходят экстренную вакцинацию против бешенства.Специалисты напоминают:- Бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную особо опасную вирусную инфекцию.- Передается через укусы теплокровных животных со слюной.- Вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы в форме острого энцефаломиелита.- в 100% случаев это приводит к летальному исходу в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.Фото: https://www.pxfuel.com