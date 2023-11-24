Во Владимире бешеный котенок покусал приютившую его семью.
В ноябре в мкр.Юрьевец семья подобрала...
Во Владимире бешеный котенок покусал приютившую его семью.
В ноябре в мкр.Юрьевец семья подобрала на улице бездомного котёнка. Обследование животного в ветклинике не проводилось. Найденыш покусал супругов и вскоре умер.
При обследовании в головном мозге котёнка был выявлен вирус бешенства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
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В итоге, сейчас сердобольные граждане проходят экстренную вакцинацию против бешенства.
Специалисты напоминают:
- Бешенство представляет собой остро протекающую зоонозную особо опасную вирусную инфекцию.
- Передается через укусы теплокровных животных со слюной.
- Вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы в форме острого энцефаломиелита.
- в 100% случаев это приводит к летальному исходу в течение 10 календарных дней после появления клинических симптомов болезни.
Фото: https://www.pxfuel.com