Во Владимире будут судить мужчину, который разгромил автомобиль своей бывшей. Обвиняемый более 10...

Во Владимире будут судить мужчину, который разгромил автомобиль своей бывшей.Обвиняемый более 10 лет проживал с потерпевшей, но в марте 2022 года они расстались из-за нарастающих конфликтов. В сентябре он решил помириться, но дверь ему не открыли. Увидев в окнах квартиры свет, мужчина подумал, что в квартире кто-то есть и пришел в ярость.В автомобиле марки «Hyundai Solaris», принадлежащем потерпевшей, он камнем разбил лобовое стекло машины. Порезал все 4 колеса и оторвал руками оба зеркала заднего вида, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину обвиняемый признал полностью, добровольно возместил материальный ущерб.Уголовное дело рассмотрят во Фрунзенском райсуде. Виновному грозит срок до двух лет.Фото: https://www.pxfuel.com