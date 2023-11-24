Во Владимире из горящей квартиры спасен пострадавший от пожара мужчина. Сигнал о возгорании в...

Во Владимире из горящей квартиры спасен пострадавший от пожара мужчина.Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Строителей,34 поступил сегодня, 7 часов 50 минут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительным данным площадь пожара составила 2 кв. м.Пострадал 1 человек, который был спасен с помощью лестницы.К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники и 20 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.