Во Владимире начали борьбу с припаркованными грузовиками. Власти Владимира и сотрудники ГИБДД,...

Во Владимире начали борьбу с припаркованными грузовиками.Власти Владимира и сотрудники ГИБДД, тем временем, пытаются решить еще одну транспортную проблему - убрать с улиц областного центра микроавтобусы, газели и большегрузы, припаркованные рядом с жилыми домами и вдоль дорог.Они не только затрудняют движение, занимая дорожные полосы и провоцируя аварии, но и мешают расчистке проезжей части от снега. Особенно много жалоб поступает от жителей микрорайонов на юго-западе, домов по улице Безыменского, Комиссарова в Добром. На совещании в мэрии договорились провести инвентаризацию дорожных знаков, организовать фотофиксацию автомобилей, нарушающих правила, продумать механизм эвакуации таких транспортных средств и, что еще сложнее, найти место для устройства платных парковок и стоянок большегрузов.(ТК Дмитрий Наумов. Официально)