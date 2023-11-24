По планам его торжественно откроют 15 декабря, если не изменятся погодные условия, уточнили в мэрии. Заливку льда планируют провести уже на следующей неделе, также начнут оформлять саму

По планам его торжественно откроют 15 декабря, если не изменятся погодные условия, уточнили в мэрии. Заливку льда планируют провести уже на следующей неделе, также начнут оформлять саму площадку, напомним, каждый год там организуют новые фотозоны и арт-объекты. Главный городской каток откроется уже в 10-ый раз. Он будет работать в будни с 16:00 до 22:00 и