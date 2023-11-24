Квартира №1 в доме №88а на улице Сиреневой во владимирском микрорайоне Юрьевец оказалась очагом бешенства. На территории в радиусе 500 метров введен карантин. Соответствующий указ подписал

Квартира №1 в доме №88а на улице Сиреневой во владимирском микрорайоне Юрьевец оказалась очагом бешенства. На территории в радиусе 500 метров введен карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области вчера, 23 ноября. На карантинном участке нельзя: – лечить больных животных; – привозить и увозить хвостатых, которые могут заболеть бешенством; – хоронить, снимать шкуры и вообще