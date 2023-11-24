Формовочная опиловка деревьев добралась до улиц Большая Нижегородская и Мира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Обрезка и удаление веток делается для улучшения формы, структуры или

Формовочная опиловка деревьев добралась до улиц Большая Нижегородская и Мира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Обрезка и удаление веток делается для улучшения формы, структуры или здоровья дерева. Удаляются также больные и старые ветви. Однако часто местные жители возмущаются после опиловки. Ведь иногда от деревьев остаются лишь обезображенные стволы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: скриншот