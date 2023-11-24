Во Владимирской области более 130 миллионов рублей задолжали клиенты энергетикам.
Сумма...
Во Владимирской области более 130 миллионов рублей задолжали клиенты энергетикам.
Сумма просроченной дебиторской задолженности физических лиц перед компанией «Энергосбыт Волга» на 1 ноября 2023 года превысила 130,4 млн рублей. Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области призывает клиентов вовремя оплачивать электроэнергию и напоминает, что эта обязанность установлена Федеральным законом «Об электроэнергетике» N 35-ФЗ и статьёй 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Законных оснований не оплачивать выставленные гарантирующим поставщиком счета за свет не существует.
Более того, нарушение платёжной дисциплины влечёт за собой ряд последствий. Клиенты, несвоевременно и/или не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, согласно главе 16 статьи 159 Постановления Правительства №354, обязаны уплатить пени. Их размер установлен частью 14 статьи 155 ЖК РФ.
Если у клиента имеется задолженность по оплате в размере более 2 месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива потребления, независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учёта, в соответствии с пунктом 118 постановления Правительства РФ № 354 гарантирующий поставщик вправе ограничить предоставление коммунальной услуги.
Оповестить должника «Энергосбыт Волга» может несколькими способами: включив в платёжный документ текст соответствующего предупреждения/уведомления, направив клиенту предупреждение/уведомление через смс-сообщение, телефонный звонок, сообщение электронной почты, заказное письмо с уведомлением, личные кабинеты в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальном сайте компании. Уведомления об ограничении также публикуются в разделе «Уведомления об ограничении/приостановлении поставки электроэнергии».
Если в течение 20 дней со дня опубликования уведомления клиент не погасил задолженность, в соответствии с пунктом 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ № 354, предоставление коммунальной услуги будет сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
Возобновление подачи электроэнергии выполняется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности. При этом клиенту также придётся возместить оплату расходов по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии, в совокупности не более 3 тысяч рублей.
В случае нежелания клиента оплачивать долги за электроэнергию гарантирующий поставщик вынужден решать вопрос в судебном порядке. А после решения суда к взысканию задолженности подключаются судебные приставы-исполнители.
Отметим, что в последнее время активизировались представители различных движений, которые призывают к неплатежам и заявляют, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно. Эти люди готовы за определённую плату юридически защищать неплательщиков от ресурсоснабжающих организаций. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, их руководители осуждены и получили реальные сроки заключения.
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 6:00 до 23:00;
«Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки от «Энергосбыт Волга».
Фото: https://www.pxfuel.com