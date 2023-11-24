Во Владимирской области более 130 миллионов рублей задолжали клиенты энергетикам. Сумма...

Во Владимирской области более 130 миллионов рублей задолжали клиенты энергетикам.Сумма просроченной дебиторской задолженности физических лиц перед компанией «Энергосбыт Волга» на 1 ноября 2023 года превысила 130,4 млн рублей. Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области призывает клиентов вовремя оплачивать электроэнергию и напоминает, что эта обязанность установлена Федеральным законом «Об электроэнергетике» N 35-ФЗ и статьёй 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Законных оснований не оплачивать выставленные гарантирующим поставщиком счета за свет не существует.Более того, нарушение платёжной дисциплины влечёт за собой ряд последствий. Клиенты, несвоевременно и/или не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, согласно главе 16 статьи 159 Постановления Правительства №354, обязаны уплатить пени. Их размер установлен частью 14 статьи 155 ЖК РФ.Если у клиента имеется задолженность по оплате в размере более 2 месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива потребления, независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учёта, в соответствии с пунктом 118 постановления Правительства РФ № 354 гарантирующий поставщик вправе ограничить предоставление коммунальной услуги.Оповестить должника «Энергосбыт Волга» может несколькими способами: включив в платёжный документ текст соответствующего предупреждения/уведомления, направив клиенту предупреждение/уведомление через смс-сообщение, телефонный звонок, сообщение электронной почты, заказное письмо с уведомлением, личные кабинеты в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальном сайте компании. Уведомления об ограничении также публикуются в разделе «Уведомления об ограничении/приостановлении поставки электроэнергии».Если в течение 20 дней со дня опубликования уведомления клиент не погасил задолженность, в соответствии с пунктом 119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ № 354, предоставление коммунальной услуги будет сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.Возобновление подачи электроэнергии выполняется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности. При этом клиенту также придётся возместить оплату расходов по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии, в совокупности не более 3 тысяч рублей.В случае нежелания клиента оплачивать долги за электроэнергию гарантирующий поставщик вынужден решать вопрос в судебном порядке. А после решения суда к взысканию задолженности подключаются судебные приставы-исполнители.Отметим, что в последнее время активизировались представители различных движений, которые призывают к неплатежам и заявляют, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно. Эти люди готовы за определённую плату юридически защищать неплательщиков от ресурсоснабжающих организаций. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, их руководители осуждены и получили реальные сроки заключения.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через онлайн-сервисы компании:мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 6:00 до 23:00;«Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки от «Энергосбыт Волга».Фото: https://www.pxfuel.com