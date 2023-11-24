Индивидуальные предприниматели Голубовская, Сайфулина, Телятников, Соколова продавали 128 сортов семян, не включенных в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Это

Индивидуальные предприниматели Голубовская, Сайфулина, Телятников, Соколова продавали 128 сортов семян, не включенных в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Это значит, что такие семена не проходили необходимые испытания и могут быть генетически модифицирован, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Среди не включенных в реестр сортов оказались: морковь сортов «МО», «Нандрин»;