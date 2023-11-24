На базе Владимирского политехнического колледжа появилась юридическая клиника.

На базе Владимирского политехнического колледжа появилась юридическая клиника. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.Участвовавший в открытии учреждения заместитель губернатора Владимир Куимов рассказал, что юридическая клиника является учебно-производственным комплексом, в котором студенты колледжа будут консультировать жителей по правовым вопросам и приобретать практический опыт. «Проект уникальный, потому, что это первая и пока единственная в стране юридическая клиника именно в колледже», – подчеркнул чиновник.Юридическая клиника станет не только временным рабочим место для учащихся, но и поможет студентам убедиться в правильности выбора профессии. А полученный здесь опыт пригодится при дальнейшем трудоустройстве. Отмечается, что на первых порах УПК будет функционировать как Центр бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.