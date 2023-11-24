На оборудование было выделено более 1,6 млн рублей.

В июле текущего года на базе Муромской городской больницы №2 открылось амбулаторное отделение реабилитации. Из регионального бюджета выделены средства на оснащение необходимым оборудованием больницы Владимира, Мурома, Коврова и Александрова.На данный момент курсы реабилитации прошли более 200 человек. Среди них пациенты с хроническими легочными заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетическими ангиопатиями ног, неврологическими болезнями, болезнями опорно-двигательной системы, травмами. Для жителей Муромской области доступны отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, массажный кабинет, лазерная терапия и спелеотерапия.На приобретение 22 единиц оборудования из областного бюджета выделили более 1,6 млн рублей. Кроме того, на 2024 год выделено 15 млн рублей для дооснащения отделения реабилитации 71 единицей оборудования.