Мероприятия пройдут в родовом имении генералиссимуса – в селе Кистыш.

Сегодня, 24 ноября, во Владимирской области отметят день рождения Александра Суворова. Мероприятия пройдут в родовом имении генералиссимуса – в селе Кистыш. Об этом рассказал председатель правление общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова» Василий Верещак.Напомним, великий русский полководец родился в этот день в 1730-м году. Кистыш является одной из главных «суворовских точек» в России. Когда-то Александр Суворов воздвиг здесь храм Василия Великого в память о своём отце. А сегодня здесь открыт памятник генералиссимусу, а также создаётся музей в его честь.