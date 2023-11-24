Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, ледяные дожди, порывы ветра с 24 по 27 ноября на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье» –

Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, ледяные дожди, порывы ветра с 24 по 27 ноября на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго». 495 человек и 180 машин, составляющие 100 бригад, круглосуточно дежурят. В распоряжении есть также резервные источники электроснабжения, которые можно будет использовать для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.