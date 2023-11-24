Во Владимирской области прошли командно-штабные учения МЧС. По их легенде, на скоростной...

Во Владимирской области прошли командно-штабные учения МЧС.По их легенде, на скоростной магистрали М-12 произошло массовое ДТП с участием автобуса.Для ликвидации последствий аварии, кроме МЧС привлекались сотрудники ГИБДД, аварийно-спасательной службы, Росавтодора, службы медицины катастроф и районной администрации. Условных пострадавших деблокировали и оказали им медицинскую помощь, барьерное ограждение разобрали и организовали реверсивное движение.- Было принято участие более пятнадцати единиц техники, с учетом задействования службы дорожных комиссаров, а так же были задействованы представители аварийных комиссаров, выставлены временные дорожные знаки и ограждения для того, чтобы сымитировать полную картину и воспроизвести ситуацию, которая может сложиться на участке федеральной дороги.Так же в рамках учений прошло совещание, посвящённое вопросам реагирования на дорожно-транспортные происшествия на федеральных трассах. По словам начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексея Купина, в нашем регионе 19 участков повышенной аварийности, 12 из них расположены на трассе М7.