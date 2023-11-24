Во Владимирской области упал неопознанный беспилотник. Позавчера в Юрьев-Польском районе был...

Во Владимирской области упал неопознанный беспилотник.Позавчера в Юрьев-Польском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат, прокомментировал это событие губернатор Александр Авдеев в своем ТГ-канале.По информации правоохранительных органов, опасности он не представлял – не содержал взрывчатых веществ, отметил глава региона.Пострадавших, разрушений нет.В настоящее время БПЛА находится на экспертизе, его происхождение устанавливается.Фото: ТГ - Архангел Спецназа