Во Владимирской области задачи нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги успешно...

Во Владимирской области задачи нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" успешно решаются.На закупку дорожной техники в рамках подготовки региона к зиме выделено более 630 миллионов рублей, причем треть машин уже поступила в муниципальные образования. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков подводя итоги работы за 2023 год.Глава министерства отметил, что все задачи, поставленные в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" успешно решаются во всех муниципалитетах. Освещены почти 30 километров дорог в границах населенных пунктов. Эти работы, по просьбе самих жителей, были совмещены с обустройством тротуаров. Ежегодно на эти цели будет выделяться 300 миллионов рублей.Улучшена и система перевозки пассажиров. Благодаря участию в госпрограмме по закупке транспорта по лизингу областная столица получила сразу сто новых автобусов. В 2023-м дорожники успели приступить и к реализации проекта интеллектуальной транспортной системы Владимира. Умные светофоры уже появились на нескольких перекрестках.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Насыщаются именно эти места, не только светофорными объектами, но и детекторами, камерами, чтобы в целом давать исходные данные в эту интеллектуальную транспортную систему для организации работы и последующего принятия решений по упорядочению транспортных потоков ))