Во Владимирскую область снег принесет активный циклон «Никлас» По прогнозам синоптиков, активный...

Во Владимирскую область снег принесет активный циклон «Никлас»По прогнозам синоптиков, активный атлантический циклон «Никлас» принесет большие снегопады во Владимирскую область.Завтра (25 ноября 2023 года) погода во Владимирской области будет пасмурная. Снег будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.Температура воздуха повысится до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Ветер южный, 3м/с.Атмосферное давление низкое и будет меняться от 724 до 737 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку: если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.Фото: freepik.com