Вынесен приговор жителю Владимирской области за попытку получить разрешение на оружие по...
Вынесен приговор жителю Владимирской области за попытку получить разрешение на оружие по поддельному документу.
Мировым судьей установлено, что 7 марта 2023 года осужденный с целью получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему, предоставил справку из войсковой части. Которая дает право на получении лицензии на приобретение оружия ограниченного поражения без прохождения соответствующей подготовки и проверки.
При том, что военную службу не проходил и не проходит, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Учтено наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние.
В итоге, назначен штраф 75 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: https://www.pxfuel.com