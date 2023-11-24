Вынесен приговор жителю Владимирской области за попытку получить разрешение на оружие по...

Вынесен приговор жителю Владимирской области за попытку получить разрешение на оружие по поддельному документу.Мировым судьей установлено, что 7 марта 2023 года осужденный с целью получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему, предоставил справку из войсковой части. Которая дает право на получении лицензии на приобретение оружия ограниченного поражения без прохождения соответствующей подготовки и проверки.При том, что военную службу не проходил и не проходит, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Учтено наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние.В итоге, назначен штраф 75 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com