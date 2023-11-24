За пьяную езду у водителя во Владимирской области отобрали японский автомобиль. Александровским...

За пьяную езду у водителя во Владимирской области отобрали японский автомобиль.Александровским городским судом вынесен приговор в отношении сорокачетырёхлетнего местного жителя. Установлено, что постановлением мирового суда он уже был оштрафован на 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Но 14 августа вновь сел за руль в нетрезвом виде. На улице Гагарина в г.Александрове он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимую норму в 3 раза, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил ему 240 часов обязательных работ с лишением прав на срок 2 года. Автомобиль «Мазда СХ-7» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com