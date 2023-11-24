Женщина во Владимирской области увидела во сне труп своего сожителя на балконе: и нашла его там с...

Женщина во Владимирской области увидела во сне труп своего сожителя на балконе: и нашла его там с отрезанными ногами.Это был уже второй мертвец на роковом балконе.Судом установлено, что в мае прошлого года ранее судимый житель Коврова поссорился за бутылкой со своим знакомым. Якобы, тот нелестно отозвался о сожительнице осужденного. И получил за это смертельный удар ножом в сердце.Злоумышленник решил спрятать труп на балконе своей квартиры, а потом его расчленить. Однако смог лишь отпилить стопы ног, которые выбросил в мусорный контейнер на улице. В итоге покойный так и остался на балконе. Примечательно, что год назад здесь же лежал труп другого человека. К гибели которого нынешний подсудимый отношения не имел.Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина весь следующий месяц звонил сожительнице убитого. И лгал, что видел того живым и здоровым на улице. Однако женщине приснилось, что труп её сожителя тоже находится именно там. Под надуманным предлогом она зашла "в гости" и обнаружила на балконе мертвое тело.В итоге, виновный получил 9 лет лишения свободы. Плюс к тому, при отмене условного предыдущего приговора, ему добавили еще три года. В сумме 11 лет строгого режима.Также судом удовлетворен гражданский иск матери убитого - на полтора миллиона рублей компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com