За пять лет доля заемщиков-женщин, оформляющих кредиты по «семейной» ипотеке, существенно выросла.

За пять лет доля заемщиков-женщин, оформляющих кредиты по «семейной» ипотеке, существенно выросла.«Следующий год в России объявлен Годом семьи. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс для развития системы мер социальной поддержки, прежде всего - граждан с детьми. Уверены, что основой станет государственная программа «семейной» ипотеки, действующая на рынке более пяти лет и зарекомендовавшая себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий. Она дает возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, что особенно актуально в период высоких ставок по базовым программам кредитования. В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволит российским семьям быстрее решить долгожданный квартирный вопрос и окажет позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране», - прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.В среднем жилищные кредиты в рамках «семейной» ипотеки клиенты оформляют на 27 лет. Подавляющее большинство заемщиков приобретают квартиры на первичном рынке. Прежде всего, однокомнатные – как инвестицию для будущего проживания детей: такие объекты занимают 45% в общем количестве сделок по программе. На втором месте – двухкомнатные квартиры с долей в выдачах 34%. Примерно каждый пятый приобретает в рамках «семейной» ипотеки трехкомнатные объекты.На фоне регулирования рынка ипотечного кредитования спрос заемщиков смещается в сторону кредитов с господдержкой. По прогнозам экспертов, к концу года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).