Суд признал виновным жителя Петушков в насилии над детьми и угрозе убийством.

Суд признал виновным жителя Петушков в насилии над детьми и угрозе убийством. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители установили, что преступник регулярно избивал троих детей своей жены руками и бытовыми предметами. Мужчина издевался над несовершеннолетними, в частности, выгонял малолетнюю дочку супруги из дома без обуви и верхней одежды. Также он неоднократно угрожал детям убийством, показывая им ножи и пневматическую винтовку.Суд приговорил злодея к 3 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима.