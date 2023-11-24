Жителей Владимирской области призвали не рубить ели на Новый год. Сделай новогодний подарок...

Жителей Владимирской области призвали не рубить ели на Новый год.Сделай новогодний подарок природе - оставь елку расти в лесу. В преддверии зимних праздников в регионе идет борьба с незаконными рубками хвойных деревьев.В правительстве региона напоминают, за срубленные сосну или ель предусмотрены штрафы. Для граждан - от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до сорока, для юрлиц - до 300 тысяч. Если ущерб будет значительным, нарушитель может даже стать фигурантом уголовного дела. В общем, лучше выбрать зеленую красавицу на елочном базаре. В регионе они начнут работать в конце декабря.