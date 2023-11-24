В отношении 41-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело.

В отношении 41-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в краже мужской и женской одежды и аксессуаров из местного магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданин приносил вещи в примерочную, прятал их в сумку и покидал торговую точку. Таким образом он вынес товаров на сумму более 20 тыс. рублей.Подозреваемого задержали, и на допросе мужчина во всём сознался. Фигурант рассказал, что продавал украденное добро на городских улицах.В настоящий момент житель Александрова находится под подпиской о невыезде.