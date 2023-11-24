Правоохранители Владимира возбудили уголовное дело по факту убийства 41-летней горожанки.

Правоохранители Владимира возбудили уголовное дело по факту убийства 41-летней горожанки. Тело несчастной с признаками насильственной смерти нашли недалеко от её дома. Об этом проинформировала СУ СКР по региону.Под подозрение в совершении преступления попал ранее судимый 44-летний муж убитой. Предварительно установлено, что в семье произошла ссора. Гражданин избил свою вторую половинку ножкой от табурета. Жертва получила тяжёлые травмы и умерла на месте.«С целью сокрытия преступления мужчина из окна квартиры выбросил тело жертвы, а также диван со следами убийства, после чего оттащил их в овраг на некоторое расстояние от дома, а личные вещи супруги выбросил в мусорный контейнер», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент мужчина задержан. Расследование продолжается.