Во Владимире возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в Следкоме, тело пропавшей 41-летней женщины обнаружили спустя несколько дней в овраге. По предварительным данным, между

Во Владимире возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в Следкоме, тело пропавшей 41-летней женщины обнаружили спустя несколько дней в овраге. По предварительным данным, между пьяным супругом и его женой произошел конфликт. Мужчина схватил ножку от табуретки и забил потерпевшую до смерти. Дело было ночью, чтобы скрыть преступление, злоумышленник решил выкинуть тело супруги из окна.