Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подают на телеканал в суд. Они
намерены отсудить крупную сумму.
Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подают на телеканал в суд. Они
намерены отсудить крупную сумму.
Супруги считают, что столкнулись
с "безосновательной травлей". Об этом звездная чета сообщила в "Истаграм".
Причиной скандала стал новый выпуск шоу "Звезды сошлись" на
НТВ.
"Каждый из Вас может
стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша
семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на
сплетни и домыслы", – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники
телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное
мнение о ее семье ради рейтингов программы.
"Поскольку
ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы
решили бороться за честное имя и репутацию законным способом", – отметила Елена
Летучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложная
информация была сказана в эфире шоу.
23 Дек 2019 в 12:13 PST
также заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему ради
выявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержали
ряд представителей шоу-бизнеса.
В
частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. "Ой, ребята, как же я вас
понимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад", – призналась певица.
В
комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила
и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе
Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девять
месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, что
после разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов.