Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подают на телеканал в суд. Они намерены отсудить крупную сумму.

Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подают на телеканал в суд. Онинамерены отсудить крупную сумму.Супруги считают, что столкнулисьс "безосновательной травлей". Об этом звездная чета сообщила в "Истаграм".Причиной скандала стал новый выпуск шоу "Звезды сошлись" наНТВ."Каждый из Вас можетстать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, нашасемья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь насплетни и домыслы", – написала телеведущая. По ее словам, сотрудникителекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативноемнение о ее семье ради рейтингов программы."Посколькуситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мырешили бороться за честное имя и репутацию законным способом", – отметила ЕленаЛетучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложнаяинформация была сказана в эфире шоу.23 Дек 2019 в 12:13 PSTтакже заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему радивыявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержалиряд представителей шоу-бизнеса.частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. "Ой, ребята, как же я васпонимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад", – призналась певица.комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутилаи ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик ВайеРейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девятьмесяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, чтопосле разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов.