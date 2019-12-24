Баскетболист подмосковных Химок Алексей Швед официально стал самым результативным игроком в истории клуба. В матче Единой лиги ВТБ против Локомотив-Кубани россиянин набрал 22 очка и перекрыл прежнее достижение.

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед официально стал самым результативным игроком в истории клуба. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотив-Кубани" (89:94) россиянин набрал 22 очка и перекрыл прежнее достижение по результативности.Теперь на лицевом счете Шведа стало 4687 баллов за все время его выступлений в клубе из ближайшего Подмосковья. Как сообщает официальный сайт химчан, для этого ему понадобилось провести за желто-синих 34 матча.Прежнее достижение принадлежало Виталию Фридзону, результат которого составляет 4678 очков. Примечательно, что для того, чтобы набрать это количество баллов, ему понадобилось провести на паркете 466 матчей. Третье место в бомбардирской гонке – у Сергея Мони (3876).