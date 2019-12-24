Эсминец США USS Ross зашел в порт Одессы. Визит американских моряков проходит в рамках расширения сотрудничества и укрепления отношений между Украиной и НАТО, сообщает Минобороны Незалежной.

Эсминец США USS Ross зашел в порт Одессы. Визит американских моряков проходит в рамках расширения сотрудничества и укрепления отношений между Украиной и НАТО, сообщает Минобороны Незалежной.Это уже не первый визит USS Ross в порт. Корабль принимал участие в учениях Sea Breeze-2016. Тогда он несколько дней провел в Одессе, добавили украинские военные.Ранее сообщалось, что 15 декабря американский эсминец вошел в акваторию Черного моря. Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" российских ВМФ взял его на сопровождение.USS Ross – это эсминец класса "Арли Берк". Он несет универсальные пусковые установки Mk41 на 96 ячеек, в них могут размещаться противоракеты SM-2, крылатые ракеты Tomahawk, противолодочные ракеты ASROC. Количество и тип боеприпасов зависят от миссии.