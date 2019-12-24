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<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2019-anfisa-chexova-rastopila-serdca-poklonnikov.html" target="_blank">Анфиса Чехова растопила сердца поклонников</a> - Телеведущая Анфиса Чехова известна не только своими соблазнительными снимками. Иногда она публикует стихотворения собственного сочинения.