Телеведущая Анфиса Чехова известна не только своими соблазнительными снимками. Иногда она публикует стихотворения собственного сочинения.

Телеведущая Анфиса Чехова известна не только своими соблазнительными снимками. Иногда она публикует стихотворения собственного сочинения.В этот раз светская львица снова вылила свои чувства на бумагу, а затем поспешила показать их миру. Темой произведения стала полярность эмоциональных состояний при сильной любви."Ты цепляешь меня за крючки.Всю мою обнуляя мудрость.Я хочу тебя рвать на куски,И хочу, чтобы вместе проснулись!Я хочу, чтобы только мой,Но чуть что – умываю руки!И ныряя в тебя с головой,Неизбежность я вижу разлуки!Ты играешь на струнах моихТо сюиты , то гневные марши.И в объятья свои заключив,Я тебя посылаю подальше.Что творится в моей голове?Словно демоны там столкнулись.Я хочу тебя сжечь на костре!И хочу, чтобы вместе проснулись!", – поделилась Чехова.Поклонники предположили, что это стихотворение отображает глубокие переживания самой Анфисы. Но кого она имела ввиду, никто не догадывается. Сама актриса тоже не спешит раскрыть все карты.Кроме того, фанаты отметили, что у звезды настоящий талант. "Душевный какой стих", "До мурашек", "Браво вашему таланту!", – восторгались подписчики."Богиня с даром мудреца", – высказался обожатель.И, конечно, пользователи Сети не смогли оставить без внимания снимок, сопровождающий стихотворение. На нем Чехова была запечатлена в восточном наряде посреди пустыни, сообщает . Она лежит на спине с томным выражением лица, ее веки закрыты.