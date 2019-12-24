Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о санкциях США, связанных с газопроводом Северный поток-2. Глава верхней палаты парламента сравнила их с экономической войной.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о санкциях США, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Глава верхней палаты парламента сравнила их с экономической войной."То, что произошло, это уже такой апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического, инфраструктурного проекта в далекой Европе​​​. Они вносятся в оборонный бюджет, то есть военный бюджет Соединенных Штатов Америки", – сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции, которую транслировала канал "Россия 24".По ее мнению, вводя соответствующие санкции, США преследуют исключительно собственные экономические интересы."Стало еще более очевидно, что санкции, которые вводятся Соединенными Штатами Америки, – это экономические войны. Это санкции, направленные на создание конкурентных преимуществ для США", – заявила Матвиенко.Спикер СФ добавила, что российские ведомства работают над ответными мерами в отношении США.Ранее об ответных мерах заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, американские санкции представляют собой "методы неконкурентной борьбы" и "бьют по интересам" ряда европейских стран.20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны уже выдали разрешение на строительство.