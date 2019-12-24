Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, продлили срок ареста. Такое решение принял Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следствия.

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, продлили срок ареста. Такое решение принял Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следствия."Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", – цитирует РИА Новости судью Валентину Левашову​​​. Таким образом Соколов останется под стражей до 9 апреля 2020 года включительно.Ранее защита Соколова просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокаты ссылались на то, что родителей историка – инвалиды, и им нужен уход.В данный момент Соколов находится в московском центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу.Соколова задержали 9 ноября в тот момент, когда он выкидывал рюкзак с останками убитой аспирантки в реку Мойку. На суде он признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.По версии следствия, он застрелил Анастасию Ещенко, когда она спала, а потом расчленил ее. При этом сам Соколов настаивает на том, что он действовал в состоянии аффекта.